Humble THQ Nordic PlayStation Bundle disponibile fino al 18 aprile

presenta un pacchetto dedicato questa volta ai giochi targatiper PlayStation 4 e PlayStation 3. Il nuovosarà disponibile fino al 18 aprile, di seguito l'elenco completo dei titoli inclusi.

Pagando almeno un dollaro sarà possibile scaricare i seguenti titoli: ArcaniA A Gothic Tale (PS4), Deponia (PS4), The Book of Unwritten Tales 2 (PS4), Red Faction (PS4) e Super Dungeon Bros (PS4). Con il prezzo medio suggerito si otterrà anche il download di Battle Worlds Kronos (PS4), Destroy All Humans! (PS4), Destroy All Humans! 2 (PS4) e Legend of Kay Anniversary (PS4, PS3).

Infine, con almeno 15 dollari si aggiungeranno alla già corposa lista anche Darksiders (PS3), Darksiders Warmastered Edition (PS4), Darksiders II (PS3), Darksiders II Deathinitive Edition (PS4), MX vs. ATV Supercross (PS3) e MX vs. ATV Supercross Encore (PS4).

Nel momento in cui scriviamo, l'Humble THQ Nordic PlayStation Bundle non è disponibile in Italia, come segnalato sul sito ufficiale di Humble Bundle. Vi aggiorneremo in caso di novità.