Hunt Showdown: il gameplay del nuovo gioco Crytek debutterà all'E3 2017

Nato dalle ceneri diè il nuovo progetto diannunciato con un teaser trailer a metà maggio. Come rivelato dalla compagnia tedesca nella giornata di oggi, il primo video gameplay del gioco verrà svelato al prossimodi Los Angeles.

Per chi non lo ricordasse, Hunt: Horror of the Gilded Age è stato annunciato nel 2014 come un third person shooter free-to-play in co-op, ma in seguito il progetto è stato abbandonato per fare spazio a Hunt: Showdown, che a giudicare dal primo teaser trailer sembra mantenere la componente cooperativa. Tuttavia, molti dettagli del gioco sono ancora ignoti, come il genere di appartenenza e le piattaforme di destinazione: a questo punto non rimane che attendere l'E3 2017 di Los Angeles per saperne di più.