Hunting Simulator annunciato per PC, PS4 e Xbox One

e lo sviluppatoreannunciano, la prima simulazione di caccia per console di ultima generazione che sarà disponibile quest’estate per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Simulazione di caccia estremamente realistica, ricca e adatta ad ogni tipologia di giocatore, Hunting Simulator regala un’esperienza di gioco davvero inedita. Il videogame propone infatti un’infinità di ore di immersione nella natura selvaggia e incontaminata, grazie alle diverse modalità single e multiplayer, alle innovative meccaniche di gioco, ad un’enorme vastità di aree di caccia e a centinaia di obiettivi da raggiungere.

Sviluppato con l'Unreal 4 Engine, Hunting Simulator mette a disposizione del giocatore alcune tra le più famose aree di caccia, quali le montagne del Colorado, le foreste delle catene montuose francesi e i piani innevati dell’Alaska. Ogni singolo ambiente è popolato da animali realizzati e animati in modo superbo, che prendono vita all’interno del gioco con tutte le loro peculiarità e i loro comportamenti grazie ad un’intelligenza artificiale di primo piano.