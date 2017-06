Hunting Simulator arriva il 9 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC

annunciano chesarà disponibile per la vendita in Europa a partire dal prossimo venerdì 9 giugno nelle versioni per PS4, Xbox One e PC.

Hunting Simulator proietta il giocatore nella natura incontaminata e gli permette di vivere una serie di appassionanti avventure nel cuore delle regioni di caccia più famose come le montagne del Colorado, le foreste francesi e le pianure innevate dell'Alaska. Ogni singola ambientazione offre caratteristiche geografiche, climatiche e topografiche distintive e specifici obiettivi di caccia che possono essere completati da soli o in gruppo, sulle tracce di numerose prede fedelmente riprodotte e animate grazie ad un’intelligenza artificiale estremamente realistica.

