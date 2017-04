Hunting Simulator: il nuovo trailer è dedicato agli animali

: Per mostrare tutti i dettagli dei contenuti disponibili inhanno pubblicato il primo dei tre video che metteranno in mostra l'autenticità di questa esperienza di gioco.

Scopri la ricca collezione di 37 specie animali che troverai in Hunting Simulator, attraverso questo video, imparerai di più sulle diverse specie animali che potrai trovare durante le tue avventure. Come fare a trovarli, come comprendere il loro comportamento in branco, cosa fare se sono spaventati...

Ogni specie è perfettamente modellata e riprodotta nel gioco per rendere la tua esperienza il più possibile realistica. Dipende tutto da te , come trovare le tracce e diventare il miglior cacciatore. La stagione di caccia apre quest’estate su PlayStation 4, Xbox One, e PC.