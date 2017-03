Hunting Simulator si mostra nel primo trailer ufficiale

e lo studiohanno pubblicato il primo trailer di, disponibile dalla prossima estate su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Hunting Simulator proietta il giocatore nella natura incontaminata e gli permette di vivere una serie di appassionanti avventure nel cuore delle regioni di caccia più famose come le montagne del Colorado, le foreste francesi e le pianure innevate dell'Alaska. Ogni singola ambientazione offre caratteristiche geografiche, climatiche e topografiche distintive e specifici obiettivi di caccia che possono essere completati da soli o in gruppo, sulle tracce di numerose prede fedelmente riprodotte e animate grazie ad un’intelligenza artificiale estremamente realistica.

Caratteristiche principali

Uno tra i più completi bestiari all’interno di un gioco di caccia, con 37 specie di animali dislocate in 12 enormi aree di caccia.

Centinaia di obiettivi in tre diverse modalità di gioco: campagna, caccia libera e pratica di tiro.

Tutto il necessario per la caccia: fucili, balestre, archi lunghi, così come esche, fischietti da caccia e indicatori di vento.

Modalità cooperativa a 4 giocatori per iniziare l'avventura con 3 partner di caccia.

Per la prima volta in un gioco di caccia sarà possibile utilizzare un drone, in modo da esplorare l'ambiente e le zone circostanti.

Il video mostra per la prima volta la modalità multiplayer cooperativa, che permetterà ai giocatori di vivere una vera esperienza di caccia di gruppo. Durante l'inseguimento, i cacciatori dovranno dividersi i compiti per assicurarsi il successo: analizzare le tracce, localizzare l'animale, metterlo all’angolo, sparare il primo colpo, il secondo e così via. I giocatori saranno inoltre chiamati ad agire in perfetta coordinazione, in modo da non essere notati dalla loro preda.