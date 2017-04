Hyper Dragon Ball Z disponibile per il download gratis su PC

Il picchiaduro fan madeè ora disponibile per il download gratuito su PC e Mac. Gli autori hanno completato i lavori sul progetto ed hanno pubblicato la "", ovvero la versione completa e definitiva del gioco.

Hyper Dragon Ball Z è un picchiaduro 2D che prende ispirazione da titoli come Dragon Ball Z Super Butōden e Dragon Ball Z Hyper Dimension, di cui si propone come erede spirituale. Il roster include tutti i principali personaggi della serie, il gioco presenta inoltre varie modalità come Training, Arcade, Vs e Team Versus.

Il download di Hyper Dragon Ball Z è completamente gratuito, per le istruzioni relative all'installazione e alla configurazione vi rimandiamo invece alla pagina Facebook del gioco.