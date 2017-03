Hyper Light Drifter: annunciata l'edizione fisica in tiratura limitata per PS4

Ai videogiocatori che hanno apprezzatoo a coloro che sono ancora indecisi sull'acquisto farà piacere apprendere che a breve sarà lanciata una versione retail su Playstation 4 in tiratura limitata.

L'edizione fisica sarà disponibile esclusivamente sul sito Iam8bit a partire da lunedì 3 aprile, e sarà venduta al costo di 29.99 dollari. Il pacchetto includerà il disco, cover reversibile, un manuale da 28 pagine in stile retro e la mappa del mondo di gioco. Se siete interessati, vi conviene effettuare l'acquisto appena possibile, dal momento che verranno prodotte solamente 9000 copie. Nella galleria in calce alla notizia notizia potete dare un'occhiata a questa edizione speciale, mentre per ulteriori dettagli sul titolo rimandiamo alla nostra recensione.