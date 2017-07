Originariamentesarebbe dovuto arrivare anche su Wii U, ma a causa di problemi di natura tecnicasi vide costretta ad annullare lo sviluppo. Gli utenti, tuttavia, in futuro potrebbero avere la fortuna di vederlo su Switch.

In risposta alla domanda di un fan, Alex Preston, creatore del gioco, ha infatti affermato che la software house sta pensando di portare il titolo sulla console ibrida della Grande N e sta al momento indagando su questa possibilità. Sottolineiamo che, purtroppo, per adesso non c'è niente di certo, non ci resta dunque che attendere eventuali annunci ufficiali. E voi vorreste una versione Switch di Hyper Light Drifter?