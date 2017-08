HyperX presenta Cloud Alpha, le cuffie dotate di tecnologia a doppia camera

presenta le sue cuffie di ultima generazione -. Le cuffie, le prime a montare la tecnologia a due camere, restituiscono un’incredibile qualità audio, progettata per migliorare l’esperienza di gioco su PC, console e dispositivi mobili.

Le Cloud Alpha hanno lo stesso DNA delle precedenti e pluripremiate cuffie HyperX, fornendo quindi un’adattabilità e un comfort senza paragoni, ideali per lunghe sessioni di gioco e, allo stesso tempo, per un’ottimizzazione del suono che restituisce una straordinaria consapevolezza dello spazio.

"Le nuove Cloud Alpha di HyperX sono le prime cuffie da gioco dotate della nostra tecnologia a doppia camera, in grado di regalare un qualità del suono imbattibile" ha dichiarato Ignacio Sune, European Sales Manager di HyperX EMEA. "Progettate e testate nei laboratori HyperX, le cuffie Cloud Alpha garantiscono la migliore performance audio, il miglior comfort e la migliore qualità costruttiva, fornendo così un vantaggio competitivo assoluto, che le rende ideali per essere utilizzate anche dai professionisti di eSport di tutto il mondo".

Presentate per la prima volta al Gamescom 2017, le cuffie Cloud Alpha sono dotate della tecnologia a doppia camera di HyperX, con l’obiettivo di regalare un game sound accurato, grazie a un’incredibile estensione e tonalità. Fornite di driver da 50mm, la doppia camera permette a HyperX di separare i toni bassi da quelli medi e alti, creando una sonorità dinamica che rende davvero coinvolgente il gioco e la fruizione di musica e video. Le cuffie Cloud Alpha sono progettate per garantire il comfort assoluto, anche per diverse ore di gioco, grazie al pluripremiato memory foam firmato HyperX, ad una più estesa fascia superiore in pelle soffice e flessibile e al telaio in alluminio resistente ma leggero. Le cuffie sono dotate anche di un cavo scollegabile con comandi audio integrati, che consentono ai giocatori su console di regolare il volume o silenziare il microfono direttamente dal cavo. Sono compatibili con diverse piattaforme quali PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One , Xbox One S, Mac, Mobile, Nintendo Switch, oltre che con i sitemi per la realtà virtuale, grazie agli ingressi da 3,5mm. Garantendo ai giocatori una più limpida qualità della voce e del suono, e di conseguenza una migliore comunicazione di squadra, le cuffie Cloud Alpha hanno ottenuto le certificazioni Discord e TeamSpeak.

“Siamo entusiasti di aver collaborato con HyperX per la prima PUBG LAN Invitational al Gamescom” dichiara Woonghee Cho, Director of Global Business Development, Bluehole Inc, developer di PUBG. “HyperX è un’azienda leader del settore che propone eccellenti prodotti per il gaming, e siamo molto contenti della loro partecipazione al PUBG Invitational. Non vedevamo l’ora di testare le nuove cuffie Cloud Alpha, fornite per tutti i PC utilizzati durante l’evento”.

Gamescom è il più grande evento al mondo di sviluppo di giochi e HyperX è orgogliosa di aver sponsorizzato il suo più importante torneo di eSports: PUBG. HyperX offre un portafoglio completo di prodotti dedicati ai pro gamer di tutto il mondo per un gioco competitivo, incluse le nuove Cloud Alpha.

Durante Gamescom le Cloud Alpha sono state utilizzate su 80 piattaforme di gioco durante il PUBG Invitational, dove i giocatori si sono sfidati per un montepremi di 350.000 $.

Disponibilità

Le cuffie Cloud Alpha saranno in vendita a partire dal 25 settembre, al prezzo di listino di €99.99, presso rivenditori selezionati. Il prodotto sarà lanciato sul mercato italiano nell’arco del 2018. Per ulteriori informazioni e disponibilità, si invita a visitare la pagina web dedicata a Cloud Alpha.