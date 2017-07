HyperX presenta due nuove tastiere pensate per il gaming competitivo

Con un comunicato stampa,ha presentato due nuove tastiere meccaniche dedicate al gaming competitivo: la tastierae la tastiera. L'azienda ha diffuso le prime immagini delle periferiche, il prezzo e tutte le caratteristiche tecniche.

La nuova tastiera HyperX Alloy vanta tasti meccanici Cherry MX, effetti di retroilluminazione, funzioni 100% Anti-Ghosting e un telaio in robusto acciaio per una ottima sensazione tattile ed eccezionali prestazioni per il gaming. "Migliorandone la personalizzazione e il comfort, HyperX è orgogliosa di presentare la nuova tastiera Alloy Elite con tasti meccanici Cherry MX, piedini di appoggio removibili e possibilità di personalizzare l’illuminazione. Per gli appassionati di tastiere TKL, abbiamo invece progettato direttamente nei nostri laboratori la nuova Alloy FPS Pro”, ha dichiarato Ignacio Sune, Sales Manager EMEA. “Permette ai giocatori di collegarsi e giocare immediatamente, è infatti possibile accedere alle opzioni di personalizzazione tramite funzioni di tastiera, senza la necessità di software".

Tastiera HyperX Alloy Elite caratteristiche e specifiche:

Switch: CHERRY MX

Tipo: Meccanico

Retroilluminazione: Colore singolo – Rosso

Effetti luce: 6 modalità LED e 5 livelli di luminosità

Tipo di connessione: USB 2.0 (2 connettori USB)

Passtrhrough USB 2.0: Si

Frequenza di polling: 1000Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Rollover dei tasti: modalità N-key

Controlli multimediali: Si

Modalità Game: Si

SO compatibili: Windows 10, 8.1, 8.7

Tipo di cavo: collegato, intrecciato

Lunghezza: 1.8m

Dimensioni: 444.00mm x 226.8mm x 36.30mm

Peso (tastiera e cavo): 1467g

Caratterizzata da un design completamente nuovo, la tastiera meccanica Alloy Elite include l’esclusiva retroilluminazione rossa in perfetto stile HyperX, una potente barra luminosa a 18 LED e 6 modalità di illuminazione LED preimpostate. Alloy Elite è dotata di un robusto telaio in acciaio, tastiera multimediale, una grande rotellina del volume e pulsanti ad accesso rapido per luminosità, effetti luminosi e modalità Game. Alloy Elite include la funzione pass-through per USB 2.0, tasti WASD color titanio e funzionalità Rollover N-Key. Non è necessario l’utilizzo di software, Alloy Elite è pronta per un gioco plug-and-play e include un comodo poggiapolsi scollegabile che riduce la fatica durante le sessioni di gioco più lungo.

La nuova tastiera meccanica HyperX Alloy FPS Pro presenta un layout salva spazio concepito appositamente per ridurre al minimo l’ingombro sul desktop e favorire così i movimenti del mouse, portando il gioco a livelli estremi. Progettato per team professionisti di eSport e appassionati gamer che prediligono un design minimalista e compatto, Alloy FPS Pro è la tastiera ideale per i giocatori sempre in movimento.

Tastiera HyperX Alloy FPS Pro caratteristiche e specifiche:

Switch: CHERRY MX

Tipo: Meccanico

Retroilluminazione: Colore singolo – Rosso

Effetti luce: 6 modalità LED e 5 livelli di luminosità

Tipo di connessione: USB 2.0 (1 connettori USB)

Frequenza di polling: 1000Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Rollover dei tasti: modalità N-key

Controlli multimediali: Si

Modalità Game: Si

SO compatibili: Windows 10, 8.1, 8.7

Cavo: Scollegabile, a trama intrecciata

Lunghezza: 1.8m

Dimensioni: Larghezza: 359.00mm x Profondità: 130.00mm x Altezzat: 34.50mm

Peso (tastiera e cavo): 900g

“Le tastiere meccaniche HyperX hanno mostrato un vantaggio competitive sin dall’inizio. Le sue caratteristiche e la qualità costruttiva conferiscono il giusto supporto al gioco del nostro team”, ha dichiarato Gabriel “FalleN” Toledo, team leader di CSGO, SK Gaming. “Ogni tasto della nostra tastiera meccanica HyperX offre una perfetta quantità di tensione e di rilascio, evitando così azioni troppo rapide. Le tastiere HyperX hanno un livello di stile, di comfort e di vantaggio tale da portare il nostro gioco a livelli superiori”.

La tastiera meccanica HyperX Alloy Elite (139,99 Euro) con swirch Cherry MX blu, rossi e marroni sarà disponibile attraverso il network HyperX (retail e e-tail) a partire dal 21 agosto. La tastiera meccanica HyperX Alloy FPS Pro (99,99 Euro) è già disponibile nella versione con switch rossi. Entrambe le tastiere sono coperte da due anni di garanzia e dalla qualità del servizio clienti HyperX.