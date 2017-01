I Am Satsuna sarà un titolo di lancio per Nintendo Switch

Lo sviluppatore Tokyo RPG Factory e il publisher Square Enix hanno annunciato che porteranno I Am Setsuna su Nintendo Switch. Il JRPG sarà pubblicato il 3 marzo, data d’uscita della nuova console della casa di Kyoto.

Il titolo narra le vicende di Setsuna, una giovane ragazza dotata di un’impareggiabile forza d’animo e del suo viaggio verso una terra lontana, dove si terrà la cerimonia sacrificale che le permetterà di salvare il suo popolo. Nel corso di una sessione di domande e risposte tenuta da Square Enix su YouTube, Usuke Kumagai di Tokyo RPG Factory ha svelato che non ci sono piani per un seguito del gioco di ruolo.

I Am Setsuna è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita - esclusivamente in Giappone - e PC Windows, e uscirà il 3 marzo anche per Nintendo Switch.