I Am Setsuna arriverà su Switch il 3 marzo

ha annunciato che dal 3 marzo 2017 i fan dei giochi di ruolo giapponesi classici potranno immergersi nell’indimenticabile storia disu Nintendo Switch.

I Am Setsuna sarà disponibile in formato digitale il giorno del lancio della nuova piattaforma e darà la possibilità a fan vecchi e nuovi di immergersi nell’emozionante storia del gioco come mai prima d’ora anche grazie all’aggiunta di alcune nuove caratteristiche, tra cui la "Temporal Battle Arena", un nuovo contenuto scaricabile gratuito disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, dove sarà possibile caricare e scaricare dati per divertirsi a combattere contro le squadre di altri giocatori.

Il gioco racconta la tragica storia di una ragazza dotata di un’incredibile forza d’animo, Setsuna, e del sacrificio a cui deve sottoporsi per salvare la gente della sua terra. Con un meccanismo a turni e semplici comandi di gioco, I Am Setsuna unisce gli elementi tipici dell’epoca d’oro dei giochi di ruolo giapponesi alla tecnologia moderna. Il titolo di debutto del nuovissimo studio di Square-Enix, Tokyo RPG Factory, ci regala una storia emozionante di coraggio e di sacrificio, oltre a stupende ambientazioni e magnifici personaggi.