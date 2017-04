I Am Setsuna: disponibile la Temporal Battle Arena su Nintendo Switch

: Da oggi i fan potranno rivisitare il mondo nostalgico dicon la nuovissima, disponibile esclusivamente su

La Temporal Battle Arena è un nuovo DLC gratuito che può essere scaricato da oggi per la versione per Nintendo Switch del gioco, e permette di sfidare gli amici in fantastiche battaglie a turni. Nella Temporal Battle Arena è possibile caricare e scaricare squadre e creare la propria configurazione di personaggi da usare in battaglia contro altre squadre di vari livelli o contro i dati della squadra di un amico, immettendo semplicemente l’ID del giocatore.

Per accedere alla Temporal Battle Arena, è necessario aver scaricato l’ultimo aggiornamento su Nintendo Switch e aver completato il gioco. Dopodiché sarà possibile raggiungere di nuovo le Frozen Lands e accedere all’Arena dopo aver incontrato “Togi”.

I Am Setsuna, il titolo di debutto di Tokyo RPG Factory, il nuovo studio di Square-Enix, è un’avventura con lo stile classico dei JRPG che segue la storia di Setsuna, una giovane dall’incredibile forza d’animo che intraprende un viaggio di sacrificio per salvare la gente della sua terra. Con un meccanismo a turni e semplici comandi di gioco, I Am Setsuna unisce gli elementi tipici dell’epoca d’oro dei giochi di ruolo giapponesi alla tecnologia moderna, permettendo ai fan di giocare a casa o in movimento.