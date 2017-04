I Am Setsuna: il DLC gratuito esclusivo per Switch arriva il 13 aprile

ha annunciato che il DLC gratuito diesclusivo persarà lanciato giovedì prossimo, il 13 aprile. L'aggiunta più importante dell'aggiornamento è l'Arena del Tempo.

Questa nuova modalità sarà disponibile solo dopo aver concluso la storia principale e permetterà ai giocatori di creare battaglie personalizzate da mettere a disposizione degli utenti. Affrontando e sconfiggendo le squadre degli altri giocatori (comandate dall'IA) avremo la possibilità di ottenere gli oggetti in possesso del team avversario come ricompensa. Potete farvi un'idea dell'Arena del Tempo osservando il trailer che trovate in apertura di notizia. Ricordiamo che I am Setsuna è disponibile su PC, PS4 e Switch, ma questo DLC arriverà esclusivamente sull'ultima console della grande N.