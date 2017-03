ha annunciato che il DLC gratuito diesclusivo per Nintendo Switch sarà disponibile per il download a partire dal mese di aprile, la data di uscita esatta non è ancora stata comunicata.

Il contenuto aggiuntivo permetterà di effettuare download e upload di dati mentre avanzeremo in determinate parti della storia, inoltre viene aggiunta la modalità Arena del Tempo, la quale permetterà di scontrarsi con squadre composte da altre giocatori.

Il pacchetto Temporal Battle Arena sarà disponibile in esclusiva su Switch e non arriverà su altre piattaforme. I Am Setsuna è in vendita da oggi sull'eShop della nuova console Nintendo.