In vista della sua imminente release,hanno oggi pubblicato il trailer di lancio per la versione Switch di, RPG già disponibile dallo scorso luglio su PlayStation 4, PC e PlayStation Vita (solo in Giappone).

Il trailer ci permette di dare un breve sguardo al gameplay e di ripercorrere alcune delle svariate ambientazioni di gioco. Per tutte le informazioni aggiuntive sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in testata, ricordiamo che I Am Setsuna, già disponibile su PC, PS4, PS Vita (in Giappone), arriverà su Switch il 3 marzo in concomitanza con il debutto mondiale della console ibrida di Nintendo.