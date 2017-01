I Am Setsuna: un nuovo spot giapponese per la versione Switch

ha pubblicato un nuovo spot web giapponese per la versionedi, jrpg atteso in territorio nipponico tra i titoli di lancio della nuova console. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Disponibile dal 19 Luglio 2016 su Playstation 4 e PC, I Am Setsuna è la prima nuova IP sviluppata da Tokyo RPG Factory in collaborazione con Square Enix, un ritorno ai jrpg classici ispirato da capolavori come Chrono Trigger. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch con una nuova modalità pvp: in Giappone uscirà lo stesso giorno della console, mentre per il mercato europeo si attende ancora una data di lancio ufficiale. In cima alla notizia potete dare un'occhiata al nuovo spot giapponese pubblicato da Square Enix.