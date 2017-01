I Am Setsuna per Switch avrà una modalità PvP

ha annunciato che la versione Switch diintrodurrà una nuova modalità PvP che sarà disponibile tramite aggiornamento gratuito. Una volta effettuato il download i giocatori potranno sfidare i team avversari nella speciale Arena del Tempo.

L'Arena del Tempo includerà anche numerose opzioni di personalizzazione per i personaggi e altri elementi non meglio specificati del gioco. Ricordiamo che I Am Setsuna arriverà su Nintendo Switch in Giappone, Europa e Nord America il prossimo 3 marzo. Il gioco è già disponibile dallo scorso mese di luglio su PlayStation 4 e PC Windows, accolto positivamente da pubblico e critica.