A partire da oggi sono disponibili due interessanti offerte sulper. Stiamo parlando di, entrambi acquistabili con uno sconto pari al 33% per un periodo di tempo limitato.

I Am Setsuna può essere acquistato al prezzo di 26,79 euro fino al 10 Agosto, mentre TumbleSeed sarà disponibile a 9,37 euro fino al 17 Agosto. Se da un lato I Am Setsuna si presenta come un classico Jrpg a turni, dall'altro TumbleSeed propone una formula di gioco roguelike condita da uno stile grafico accattivante. Approfitterete degli sconti per recuperare uno di questi titoli?