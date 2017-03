I am Setsuna: video confronto tra le versioni Nintendo Switch e PlayStation 4

Dopo aver esaminato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la lente d’ingrandimento della testata di Digital Foundry si è concentrata sull’RPG I’am Setsuna, uno dei titoli di lancio per Nintendo Switch. In particolare, la versione per la console della casa di Kyoto è stata confrontata con quella per PlayStation 4.

Per quanto riguarda la qualità visiva, i due titoli risultano praticamente identici. L’unica differenza è rappresentata dal sistema d’illuminazione, leggermente più convincente sulla console di Sony. Diverso discorso, invece, per quanto riguarda il framerate: su PlayStation 4, I am Setsuna gira a 60 fps, mentre su Nintendo Switch a 30. Come evidenziato dalla testata britannica, trattandosi di un RPG a turni la differenza di framerate non risulta particolarmente penalizzante; tuttavia rimane un indicatore della differenza di potenziale tra l’ibrida della grande N e le home console dei competitor.

Potete trovare il video in calce alla notizia, e vi ricordiamo che I am Setsuna è disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch e PC.