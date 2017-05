La febbre dasembra aver colpito anche i giocatori del Barcellona: in un recente Tweet, Andres Iniesta ha pubblicato una foto che mostra lui e i suoi compagni di squadra intenti a divertirsi condurante un volo.

"In viaggio per Las Palmas! Che grande squadra di Mario Kart, Forza Barça!!!", questo il breve messaggio pubblicato dal calciatore, che accompagna una foto in cui possiamo notare, tra gli altri, Sergio Busquets e Neymar Jr. Sembra proprio che Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe abbiano trovato dei testimonial d'eccezione...