Durante lo streaming trasmesso dain occasione della Gamescom di Colonia, la compagnia ha annunciato che il servizio, che permette ai giocatori di personalizzare il proprio controller, sarà presto disponibile anche in Italia.

Stando a quanto detto nel corso dello streaming, il servizio è disponibile già da ora per il nostro paese: gli utenti possono quindi già iniziare a scegliere il proprio design per il controller di Xbox One, e le combinazioni sono davvero moltissime. Il prezzo minimo di ciascun pad è di 79,99 euro, almeno per quanto riguarda la Francia e la Germania, dove Xbox Design Lab è stato reso disponibile nel mese di giugno.