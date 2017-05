I corti animati di Overwatch torneranno con una seconda stagione

Ricordate i corti animati dedicati ai personaggi di Overwatch? Ebbene, Blizzard Entertainment non se n'è dimenticata. Durante una conferenza stampa tenutasi a New York, il director Jeff Kaplan ha annunciato che sono in lavorazioni nuovi corti.

"I corti animati sono probabilmente la cosa che più ci diverte fare", ha dichiarato Kaplan.

"Ci piace molto lavorare con il nostro gruppo di animatori e approfondire le varie storie al di fuori dei confini del gameplay. Possiamo raccontare qualsiasi storia vogliamo, e vogliamo raccontarne ancora lavorando duramente su alcune di esse".

Sebbene nel corso del BlizzCon 2016 fu trasmesso un corto con protagonista Sombra, Kaplan considera la prima stagione dei corti animati di Overwatch conclusa con "Risveglio", video che illustra le origini dell'automa Bastion. Riguardo al concetto di "stagione", Il director di Overwatch ha spiegato a Polygon che l'appellativo è utilizzato internamente dal team per riferirsi ad una determinata serie di corti animati.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data per l'inizio della nuova stagione, Kaplan ha affermato che i lavori procedono bene, suggerendo che alcuni personaggi, tra i quali Pharah, saranno sotto i riflettori nei prossimi mesi, e spera che prima o poi l'intero roster di Overwatch possa ricevere un corto dedicato.

Lo sparatutto competitivo di Blizzard è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e in occasione del suo primo anniversario Overwatch riceverà un'edizione digitale Game of The Year.