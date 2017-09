I cosplayer italiani si danno a appuntamento a Milan Games Week 2017

: Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre si terrà la settima edizione della Milan Games Week, principale appuntamento italiano nel mondo dei videogiochi. Anche quest’anno, oltre a tantissime anteprime e novità presentate durante la tre giorni milanese, grande attenzione sarà dedicata a tutti i cosplayer italiani.

Il Cosplay Contest, uno degli appuntamenti più attesi a Milan Games Week Cosplay, è fissato per domenica 1 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00, sul palco centrale al Padiglione 12. Organizzato da MGW in collaborazione con GiorgiaCosplay, protagonista della scena cosplay italiana e internazionale nonché vincitrice del prestigioso titolo di Best Individual Cosplayer al World Cosplay Summit di Nagoya nel 2005, il Cosplay Contest permetterà a tutti i cosplayer presenti all’evento di concorrere per diverse categorie di premi.

I premi varieranno dal Miglior Cosplayer Assoluto, Maschile e Femminile, al Miglior Gruppo o Coppia. Verrà giudicata e premiata anche la Miglior Interpretazione e il Miglior Accessorio, oltre al Premio Speciale J-Pop. In palio per i vincitori gadget e accessori imperdibili per tutti i cosplayer targati Jpop e Kamehouse e molto altro. La giuria del Contest sarà composta da cinque membri scelti tra esponenti di spicco nel panorama del cosplay italiano ed esperti del settore videoludico.

Per partecipare al Cosplay Contest di Milan Games Week sarà necessario presentare dei costumi attinenti al mondo dei videogiochi, di qualunque nazionalità essi siano. Per tutti i cosplayer che interverranno alla manifestazione saranno a disposizione dei camerini gratuiti in cui cambiarsi. La raccolta delle iscrizioni sarà effettuata direttamente alla postazione all’interno dell’area MGW Cosplay, nella giornata di domenica 1 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 14,00. In tutte le giornate di Milan Games Week sarà presente un’area targata ImaCrew aperta al pubblico con postazioni make up ed hair styling gratuite.