I dettagli sul servizio online di Switch: gioco mensile, chat vocale e altro

Durante l'evento di presentazione diha annunciato di voler introdurre un servizio online a pagamento per la sua console ibrida. La casa di Kyoto ha ora svelato qualche nuovo dettaglio in merito all'argomento, elencando alcune delle feature che vi saranno incluse.

Come già anticipato durante l'evento di Tokyo, tutti i possessori di Nintendo Switch potranno usufruire gratuitamente dell'infrastruttura e dei servizi online forniti dalla console dal 3 marzo 2017 (giorno di uscita della console) fino a un generico autunno 2017. In seguito, invece, sarà introdotto un metodo di pagamento, grazie al quale poter accedere alle lobby online, alla chat vocale, al download di un gioco mensile gratuito, e agli sconti.

Grazie al servizio online di Switch i giocatori potranno invitare i propri amici nei gruppi di gioco, impostare 'appuntamenti online' e utilizzare la chat vocale nei giochi compatibili con la feature. Tutto questo può essere gestito tramite app su smartphone che verrà rilasciata in estate.

Il metodo di download del gioco mensile non si dovrebbe discostare dagli esempi forniti dal PlayStation Plus di Sony e dai Games with Gold di Microsoft. Secondo la descrizione, la selezione dei giochi dovrebbe essere ristretta a giochi NES o SNES con novità legate alle partite online, ma probabilmente emergeranno nuove informazioni in merito nei prossimi giorni.