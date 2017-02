I dev di Trine si esprimono sulla possibilità di vedere esclusive per Scorpio

proporràcome la console più potente mai creata, ma come ci ha tenuto a specificare lo stesso colosso di Redmond, la sua libreria software sarà speculare a quella presente su Xbox One.

Quest'ultimo è un punto molto discusso, sia da giocatori che da sviluppatori: nonostante la grande potenza di cui disporrà, Scorpio non avrà esclusive. Kai Tuovinen di Frozenbyte (software house conosciuta per la trilogia di Trine e attualmente impegnata su Has-Been Heroes), quando interrogato da GamingBolt sul possibile 'spreco' di potenza di Scorpio, dovuto al suo legame inossidabile con Xbox One, si è così espresso: "Una domanda difficile. Sono sicuro che molti sviluppatori sarebbero felici se ci fossero esclusive per Scorpio, dato che sarebbe per loro più semplice svilupparle su questa console; ma allo stesso tempo c'è da considerare la grande base installata di Xbox One, che rende complessa la decisione in entrambi i sensi.

Penso comunque che Scorpio rappresenterà un buon upgrade per tanti consumatori, nel caso vogliano godere di risoluzioni maggiori, per esempio".

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Scorpio dovrebbe avere delle proprie esclusive?