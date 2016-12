I dirigenti Xbox cambiano spesso perchè i giocatori amano le nuove idee

Durante un'intervista rilasciata a Games Radar diha fatto notare che i leader delle divisionicambiano spesso: questo avviene per soddisfare le aspettative di novità e cambiamento del pubblico.

"Introduciamo nuove persone alla leadership con una certa regolarità. Per esempio, Dave McCarthy si è aggiunto a noi da pochi anni, e ha portato una ventata d'aria fresca a livello di prospettive. Abbiamo lavorato con Kudo Tsunoda per qualche tempo, ed è stata una delle persone più creative del nostro gruppo. Ci sono pochi leader che rimangono in carica a lungo, come Bonnie Ross e Phil Spencer, ma nel momento in cui il consumatore è al centro del nostro lavoro diventa impossibile rimanere uguali a noi stessi, perchè il pubblico desidera sempre idee nuove.", ha dichiarato Shannon Loftis. Cosa ne pensate di queste parole? Fatecelo sapere nei commenti.