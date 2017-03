I DLC di Dead Rising 2 diventano retrocompatibili su Xbox One

Il catalogo dei giochi retrocompatibili su Xbox One continua a crescere. Oggi, la compagnia di Redmond ha annunciato che Cars 2 e I Robinson - Una famiglia spaziale sono ora giocabili sull’ammiraglia di Microsoft.

Se le nuove entry saranno apprezzate soprattutto dai giocatori più piccoli, Microsoft non si è dimenticata di quelli più navigati: le due avventure spin off del survival horror di Capcom, Dead Rising 2: Case Zero e Case West, possono essere ora giocati Xbox One. Anche i titoli Xbox 360 retrocompatibili faranno parte del nuovo servizio Xbox Game Pass, che permetterà ai giocatori di usufruire di 100 giochi al costo mensile di 9,99€.

Gli acquisti digitali Xbox 360 che diventano retrocompatibili saranno visibili nella sezione “Pronto all’installazione” di Xbox One, mentre per le versione retail basterà inserire il disco di gioco per essere guidati alla procedura di download.