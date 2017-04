I DLC sono davvero necessari per rendere un gioco completo?

Quando si parla di, i pareri dei videogiocatori sono spesso contrastanti. Ormai, esistono contenuti scaricabili aggiuntivi, espansioni o elementi di personalizzazione per la maggior parte dei titoli in vendita, e sono sempre più i giocatori che abitualmente acquistano DLC. Ma sono realmente necessari per rendere un gioco completo?

Gli esempi che potremmo citare sono davvero molti, ed è doveroso precisare che non tutti i DLC e le espansioni si assomigliano, spesso sono di natura diversa ed anche il loro valore può variare, inoltre non sempre si tratta di complementi legati alla trama principale, bensì di elementi del tutto secondari o talvolta stand-alone.



Uno degli esempi potrebbe essere The Witcher 3, che con le sue due espansioni ha aggiunto al gioco nuove missioni, nuove aree esplorabili ed equipaggiamenti, ma non strettamente legati alla main quest del titolo. È stato diverso invece l'approccio di Naughty Dog con Left Behind, DLC che racconta una parte che approfondisce la trama di The Last Of Us, sebbene con Uncharted 4 il team abbia intenzione di lavorare in maniera del tutto differente, realizzando The Lost Legacy, un'espansione che non vede la partecipazione di Nathan Drake. Con Final Fantasy XV, invece, Square Enix sta sfruttando i DLC per mostrare ai giocatori alcuni aspetti della storia del gioco attraverso gli occhi degli altri personaggi, e raccontare dettagli su di essi.

Esistono anche dei DLC che implementano nuove modalità di gioco e sfide legate al multiplayer, come le espansioni di Destiny, o quelle di Dark Souls 3, che aggiungono arene per il PvP. Infine, bisogna tenere conto anche di quei DLC incentrati sulla personalizzazione dei costumi e delle colonne sonore, come quelli di Persona 5, per citare un solo esempio.



In ogni caso, data la diversa natura dei contenuti, l'acquisto dei DLC o dei Season Pass rimane una scelta che il giocatore deve valutare ogni volta in base alle proprie esigenze e preferenze, e al gioco in questione, ma secondo voi, sono realmente necessari per rendere un titolo del tutto completo? Quali sono i DLC che preferite e che vi interessano di più?