I droni da battaglia di Star Wars di Propel saranno presenti a Milan Games Week

: Tra pochi giorni la settima edizione diaprirà le porte alle migliaia di visitatori che ogni anno invadono i padiglioni di Fiera Milano Rho per immergersi nel mondo del videogioco. Quest’anno però ci sarà una grossa sorpresa per i fan di uno dei franchise più amati di sempre:

Propel infatti, porterà alla MGW i suoi fantastici droni da competizione, offrendo ai visitatori l’imperdibile occasione di vederli all'opera. L’incredibile linea di droni da collezione dell’azienda statunitense attualmente è composta dal T-65 X-wing Starfighter, dal TIE Advanced x1 di Darth Vader e dalla Speeder Bike 74-Z, ma siamo solo all'inizio. In futuro nuovi modelli verranno immessi sul mercato per andare a completare quella che sarà la prima edizione di una serie di droni da combattimento ad alte performance, lanciati da Propel per portare l’esperienza di volo definitiva ai fan di Star Wars.

Nella tre giorni milanese il pubblico potrà osservare da vicino i tre incredibili quadricotteri pilotati da professionisti che si sfideranno in incredibili battaglie in live potendo e realizzeranno spettacolari manovre in volo. I tre droni, infatti, offrono moltissime feature: possono contare su una velocità di più di 50 km/h oltre a numerose innovazioni tecniche come la tecnologia Li-Fi, che in futuro porterà il ‘real-time play’ completamente ad un altro livello, o meglio, in un’altra galassia, lontana lontana... Appuntamento quindi per venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, e… Che la forza sia con voi