I video teaser di Xbox Scorpio svelano la data di lancio della console?

ha pubblicato recentemente una serie diper promuovere la presentazione di: secondo alcune teorie, i video in questione conterrebbero due easter egg, uno legato alla data di uscita della console e l'altro a PlayStation 4 Pro.

Nello specifico, viene preso in esame il codice "X10S101-317" dove la sigla XS potrebbe indicare "Xbox Scorpio" mentre la sequenza numerica 101317 potrebbe indicare la data di lancio, ovvero venerdì 13 ottobre 2017. Un secondo easter egg invece viene evidenziato in una scena dove è possibile leggere "6>4", interpretabile secondo la fonte come una frecciatina a PlayStation 4, dove il numero 6 è riferito ai Teraflops di Xbox Scorpio, contro i 4 della piattaforma Sony.

Ricordiamo che tutti i dettagli sul lancio di Xbox Scorpio verranno rivelati durante la conferenza E3 di Microsoft in programma per domenica 11 giugno alle 23:00, ora italiana.