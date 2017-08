I fan Xbox One possono aspettarsi più giochi giapponesi secondo Greenberg

Parlando ai microfoni di, il marketing general manager diAaron Greenberg si è espresso sulla possibilità di vedere più giochi giapponesi sunel prossimo futuro, lasciando buone speranze a tutti i fan della console che apprezzano le produzioni nipponiche.

I primi segnali incoraggianti sono già arrivati negli ultimi mesi, con la conferma che gli utenti Xbox One potranno giocare a titoli come Code Vein, Dynasty Warriors 9 e Sword Art Online: Fatal Bullet (il primo capitolo della serie a debuttare sulla console Microsoft).

Nel corso dell'intervista, Aaron Greenberg ha confermato che i fan Xbox One possono aspettarsi più giochi giapponesi nel prossimo futuro, visto che Microsoft farà tutto il possibile per aumentare il supporto degli sviluppatori nipponici. Del resto, è cosa nota che lo stesso Phil Spencer abbia intrapreso un viaggio nella Terra del Sol Levante negli ultimi mesi, con l'obiettivo di incontrare diversi studi giapponesi di terze parti.

Detto questo, Greenberg ha inoltre smentito le voci che vorrebbero il possibile recupero di Scalebound, confermando che il progetto è stato cancellato in via definitiva. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.