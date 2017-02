Il sito Gadgets ha recentemente intervistato Meagan Marie, Senior Community Manager di, la quale ha rivelato che i prossimi episodi diespanderanno gli aspetti legati alle modalità extra del gioco.

Queste le parole di Meagan Marie: "Posso confermare che come studio stiamo cercando nuove opportunità per espandere le esperienze di Tomb Raider oltre la campagna principale, in maniera simile a quanto fatto con la modalità Spedizioni in Rise of the Tomb Raider."

Il prossimo episodio delle avventure di Lara Croft non è stato ancora annunciato ma secondo gli ultimi rumor il gioco si intitolerà Shadow of the Tomb Raider e sarà sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos Montreal.