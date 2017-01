I giocatori giapponesi ritengono alto il prezzo di Switch, rivela un sondaggio

Nel mentre abbiamo conferma che l'80% dei pre-order di Switch sono stati già venduti in Giappone, un sondaggio rivela cosa ne pensano i giocatori nipponici del prezzo della console ibrida diin arrivo il prossimo 3 marzo.

Tra gli intervistati che pensano che la grande N abbia esagerato con il prezzo della console, il 42% crede che Switch costi "leggermente troppo", mentre il 22% ritiene che il prezzo sia "estremamente alto". Il 30% dei partecipanti al sondaggio pensa, invece, che il prezzo proposto da Nintendo sia "corretto", mentre la rimanente percentuale ritiene che il prezzo sia in realtà inferiore rispetto a quanto la console offre.

Se da un lato la maggior parte risulta scontenta del prezzo della console, dall'altro i giocatori giapponesi non si dimostrano altrettanto negativi all'idea di sottoscrivere un abbonamento per godere dei servizi e dell'infrastruttura online a pagamento di Switch: il 62% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di non avere particolari problemi al riguardo.

Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo 2017.