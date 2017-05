hanno annunciato che il primo set della linea di giocattoli disarà disponibile dal mese di giugno negli Stati Uniti, inizialmente disponibile solamente nei negozi delle catene GameStop e Target.

La prima serie è composta da dodici veicoli a retrocarica, tra cui troviamo Octane, Dominus, Masamune, Hotshot, Grog, X-Devil, Merc e Backfire. Ogni automobilina sarà venduta in una speciale confezione a forma di sfera e conterrà un codice per scaricare skin e contenuti da utilizzare in-game.

Al momento non sappiamo se la linea di giocattoli di Rocket League arriverà ufficialmente anche in Europa, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito.