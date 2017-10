I giochi della libreria Steam non possono essere ceduti nemmeno in caso di morte

Vi siete mai chiesti che fine farà la vostra libreriadopo la morte? Probabilmente no, eppure c'è chi è voluto andare in fondo alla questione: Eurogamer.net ha infatti provato a indagare per saperne di più a riguardo, con esiti purtroppo poco piacevoli.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net non sarebbe in alcun modo possibile lasciare in eredità i contenuti della propria libreria giochi, neanche in caso di morte e neppure se dovessimo mai decidere di esprimere questa volontà nel nostro testamento.

Questa la clausola incriminata presente nel contratto di adesione accettato al momento di iscriversi a Steam: "Your Account, including any information pertaining to it (e.g.: contact information, billing information, Account history and Subscriptions, etc.), is strictly personal. You may therefore not sell or charge others for the right to use your Account, or otherwise transfer your Account, nor may you sell, charge others for the right to use, or transfer any Subscriptions other than if and as expressly permitted by this Agreement (including any Subscription Terms or Rules of Use) or as otherwise specifically permitted by Valve."

I contenuti dell'account sono dunque strettamente personali e utilizzabili solamente dal titolare dell'account, non esiste quindi in realtà un modo per lasciare in eredità i giochi della nostra libreria Steam, trasferendo magari gli acquisti su un altro profilo o permettendo a una persona cara di gestire l'account dopo la nostra scomparsa.