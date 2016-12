I giochi multipiattaforma più attesi del 2017 nel nostro Video Speciale (Prima Parte)

Se si escludono le molte importanti esclusive per PlayStation 4, Xbox One e PC, una grande fetta del mercato videoludico è rappresentata dai titoli multipiattaforma, pronti ad approdare su PC e su tutte le principali console.

E il 2017 si preannuncia un anno d’oro per l’intero settore, stracolmo di giochi d'ogni genere, in grado di soddisfare qualunque tipo di palato: scopriamo quindi insieme nel nostro Video Speciale quali sono i titoli multipiattaforma (PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch) più attesi del prossimo anno.