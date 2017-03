I giochi per PlayStation 4 stanno per arrivare su PlayStation Now

Sony si sta preparando ad aggiungere i titoli PlayStation 4 nel suo servizio di streaming PlayStation Now. Secondo quanto riportato dal blog ufficiale PlayStation, gli abbonati potranno usufruire di questa novità nel corso di quest'anno.

Gli attuali iscritti a PlayStation Now saranno in grado di testare i giochi PlayStation 4 in anteprima, e verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati quando il servizio verrà ufficialmente attivato. Attualmente gli utenti possono giocare in streaming a 483 titoli per PlayStation 3 al prezzo di 19,99$ al mese, e la nuova aggiunta non comporterà costi aggiuntivi.

Nessuna novità invece per l'arrivo del servizio nel nostro paese. Recentemente, Sony ha inoltre annunciato che, a partire dall'agosto 2017, PlayStation Now non sarà più disponibile su diversi dispositivi.