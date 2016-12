I giochi per PS4, Xbox One, Switch e PC più attesi del 2017 nel nostro Video Speciale (Seconda Parte)

Seconda e ultima parte del nostro Video Speciale dedicato alle uscite più importanti del 2017. Nella seconda metà dell'anno arriveranno titoli di spessore tra cui, solamente per citarne alcuni.

Non possiamo poi dimenticare produzioni come Metal Gear Survive (primo episodio della serie sviluppato senza l'apporto di Hideo Kojima), Marvel vs Capcom Infinite, Injustice 2, The Surge, Vampyr, Lords of the Fallen 2, Prey ed Ace Combat 7. Nella seconda parte del nostro Video Speciale vi mostiramo i titoli per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch più attesi del prossimo anno.