I Joy-Con dipossono essere utilizzati anche come normali controller per i giochi PC e Mac, almeno stando ad alcune testimonianze emerse sul web. Una volta collegati ivia Bluetooth, questi vengono riconosciuti correttamente da Windows e OS X, anche se al momento non ci sono utility di configurazione per personalizzare i pulsanti.

Da segnalare anche la compatibilità nativa con smartphone e tablet Android, anche se in questo caso sono stati segnalati numerosi problemi di input lag che di fatto rendono ingiocabili alcuni titoli. I Joy-Con non sembrano invece essere compatibili con i dispositivi iOS.

Ricordiamo che anche il Controller Pro di Switch è compatibile con i giochi per PC Windows, basta collegare il joypad al computer tramite Bluetooth per iniziare a utilizzarlo senza particolari problemi.