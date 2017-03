Tra le potenzialità che i Joy-Con dinascondono, abbiamo anche la possibilità di utilizzare i controller come dei puntatori. Fino ad oggi non ne avevamo avuto occasione, ma con l'arrivo dipossiamo essere testimoni di questa ulteriore feature dei dinamici controller della console

Potete dare uno sguardo ai Joy-Con utilizzati come puntatori su schermo durante l'avvio di World of Goo tramite il filmato che trovate in calce.

World of Goo è da ieri disponibile su Nintendo Switch, avendo inoltre affiancato l'arrivo di altri titoli indie fra cui Little Inferno, Human Resource Machine e The Binding of Isaac: Afterbirth+.