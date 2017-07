I lettori di Famitsu eleggono Persona 5 a miglior RPG di sempre

Continuano i sondaggi del settimanale giapponese Famitsu, che dopo aver chiesto al proprio pubblico di eleggere il miglior sparatutto action/adventure di sempre, pubblica ora i risultati per il miglior gioco di ruolo di tutti i tempi.

Ad aggiudicarsi questa categoria è Persona 5, titolo che in soli 3 mesi è riuscito a conquistare il pubblico nipponico - e non solo - con 256 preferenze su 2.295. Il podio viene completato da due classici: Dragon Quest III: The Seeds of Salvation per NES (secondo posto con 218 preferenze) e Chrono Trigger per SNES (terzo posto con 194 preferenze).

Di seguito vi riportiamo la classifica completa pubblicata da Famitsu, i cui dati sono stati raccolti tra il 22 e il 28 giugno 2017:

Persona 5 – 256 Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – 218 Chrono Trigger – 194 NieR: Automata – 177 Final Fantasy VII – 169 Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride – 165 Suikoden II – 155 NieR – 151 Persona 3 -131 Final Fantasy XV – 110 Xenoblade Chronicles – 104 Final Fantasy X – 100 Xenogears – 91 Persona 4: Golden – 90 Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen – 82 Final Fantasy VI – 81 EarthBound – 78 Final Fantasy IX – 75 Final Fantasy VIII – 74 The Witcher 3: Wild Hunt – 72

Il quadro dipinto dalle votazioni illustra un certo equilibrio tra i titoli più recenti (e quindi meglio impressi nella memoria dei giocatori più giovani), e i classici senza tempo. Interessante inoltre il piazzamento del capitolo più amato di Final Fantasy - Final Fantasy VII - che ottiene "solo" il quinto posto.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo con le preferenze espresse dai lettori di Famitsu?