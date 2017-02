I media kit di Switch includono messaggi di Reggie Fils-Aime e Satoru Shibata

è ormai prossimo al suo debutto, e la grande N ha già incominciato a spedire i media kit della console alle redazioni di tutto il mondo. La casa di Kyoto ha però voluto rendere speciale quest'occasione, includendo all'interno dei kit un messaggio di Reggie Fils-Aime, presidente di

"Il futuro è ora nelle nostre mani!", recita l'introduzione del messaggio, come segnalato da Eurogamer.net: "Quando lanciamo un nuovo hardware è sempre un momento speciale per noi, e immagino lo sia anche per voi. Ci danno l'occasione di riflettere su dove siamo arrivati fino a quel momento, prima di fare il passo successivo.

Abbiamo lavorato a lungo per rilasciare i nostri software ad un giusto ritmo, e questo è testimoniato dal fatto che potrete giocare ad un nuovo gioco di Zelda, al seguito di Splatoon, e ad un nuovo grandioso Mario prima della fine dell'anno - per non citare il divertimento di 1-2 Switch, o la sorpresa derivante da nuovi franchise come Snipperclips, o Arms, e tutto il grande contenuto che arriverà dalle terze parti.

Spero che il viaggio che stiamo per intraprendere insieme possa piacervi. Stiamo per portare il gaming in direzioni irraggiungibili prima di oggi, tutto con Nintendo Switch. Grazie per il vostro supporto".

Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo. In calce, trovate il messaggio integrale di Reggie Fils-Aime. Nei media kit destinati alla stampa europea è invece presente un messaggio di Satoru Shibata, presidente di Nintendo of Europe, che ringrazia tutti i giocatori che hanno deciso di abbracciare la filosofia della casa di Kyoto.