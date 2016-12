I migliori videogiochi per sfruttare le potenzialità della GeForce GTX 1080

In questo video vi segnaliamo i migliori titoli disponibili sul mercato per la vostra GTX 1080.sono solo alcuni dei giochi più belli da vedere su PC.

Scoprite insieme a noi la classifica delle produzioni in grado di spremere fino in fondo questa poderosa scheda grafica. Per scoprire la classifica completa vi rimandiamo al nostro speciale di approfondimento che include anche titoli come Watch Dogs 2 e Rise of the Tomb Raider.