ha pubblicato su Twitter una nuova serie di immagini per gli Amiibo diannunciati durante l'evento Direct della scorsa settimana e in arrivo durante l'estate.

Le immagini mostrano nel dettagli le nuove statuine di Link (versione Majora's Mask, Twilight Princess e Skyward Sword), Bayonetta, Cloud (Final Fantasy VII) e ragazzo e ragazza Inkling di Splatoon.

Gli Amiibo di The Legend of Zelda Breath of the Wild saranno disponibili in Europa dal 23 giugno mentre i nuovi personaggi della serie Super Smash Bros usciranno il 21 luglio.