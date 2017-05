I Penta Sports vincono la finale della Pro Legue di Rainbow Six Siege

: La prima stagione della Pro League disi è appena conclusa nella ESL arena di Katowice, in Polonia, dove le migliori otto squadre al mondo si sono sfidate su PC per un montepremi totale di 237,500 dollari.

Nel corso del weekend, i Penta Sports hanno gareggiato in una serie di partite davvero avvincenti, battendo il team brasiliano dei Black Dragons con un punteggio di 2-0 nella finalissima di domenica.

“In questo secondo anno della Pro League, abbiamo voluto mantenere le ottime basi impostate l’anno scorso. La chiave del nostro successo è stata soprattutto una straordinaria community in costante crescita”, ha dichiarato Alexandre Remy, Responsabile del brand. “Le squadre che questo fine settimana si sono sfidate nella fase finale hanno dimostrato come Tom Clancy’s Rainbow Six Siege possa essere tra i protagonisti degli eSport.”

Siege: The Rising Scene

Per tutti gli appassionati che desiderano immergersi maggiormente nel mondo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, è ora disponibile l’esclusivo documentario Siege: The Rising Scene, prodotto da Ubisoft Montreal durante il Six Invitational, che si è svolto a Montreal nel mese di febbraio, questo documentario di 22 minuti è una profonda immersione nel panorama competitivo e professionale di Tom Clancy’s Rainbow Six. Gli appassionati possono seguire due dei migliori giocatori professionisti e un commentatore in un esclusivo dietro le quinte delle loro vite.

Nel documentario sarà presente Troy “Canadian” Jaroslawski che con la sua squadra, i Team Continuum, proverà a difendere il titolo di campioni per PC e Sébastien “FuriouSG” Guérineau del Team Vitality, proveniente dalla Francia, che competerà per l’ultima volta prima di ritirarsi, con la speranza ovviamente di portarsi a casa il titolo di campioni. Sarà inoltre presente Michael “KiXSTAr” Stockley, un ex giocatore professionista di Tom Clancy’s Rainbow Six, ora commentatore del dietro le quinte del maggiore evento di eSport che abbia mai condotto.

Il 23 maggio sarà lanciata una pagina web dedicata all’Operazione Health, in cui i giocatori potranno restare sempre aggiornati, grazie a frequenti rapporti che forniranno maggiori informazioni sui miglioramenti apportati. Inoltre, sarà disponibile un apposito Technical Test Server, in cui potranno scoprire in anteprima e testare la qualità delle modifiche, fornendo un proprio feedback. L’Operazione Health migliorerà il gioco, apportando miglioramenti tecnici e risolvendo eventuali problemi.