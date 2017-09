I personaggi di Dynasty Warriors 9 si mostrano nelle nuove immagini

Nella giornata di oggi,ha pubblicato una nuova serie di immagini dedicate a, musou open-world in arrivo su PlayStation 4 nei primi mesi del 2018.

Gli scatti, che vi abbiamo riportato in calce, introducono per la prima volta i personaggi di Guo Jia, Zhou Tai, Guan Yinping e Sima Yi, qui ritratti prima in veste da combattimento e poi in abiti più disimpegnati. In aggiunta, viene mostrato un sample di quella che sarà la special edition del gioco dedicata al mercato giapponese, che porterà in dote una copia fisica del titolo, un artbook, la colonna sonora ufficiale e altro ancora.

Dynasty Warriors 9 uscirà nei primi mesi del 2018 in esclusiva su PlayStation 4.