I personaggi di Tekken 7 si scatenano nell'ultimo trailer

A meno di un mese dal lancio dicontinua a presentarci i personaggi che potremo utilizzare in questo nuovo capitolo. Nel trailer di oggi ci vengono mostrati alcuni attacchi e combo di Marshall Law, Feng, Bob, Bryan, Devil Jin, Hwoarang, Gigas e Katerina.

Una buona occasione per osservare in anteprima parte del parco mosse dei lottatori e farsi un'idea del loro stile di combattimento. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tekken 7 sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2017 su Playstation 4, Xbox One e PC. Negli ultimi giorni, sono stati pubblicati alcuni video gameplay dedicati a Josie e Panda, King e Heihachi e Kazumi e Lee.