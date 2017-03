I personaggi di Uncharted: The Lost Legacy si mostrano nelle nuove immagini

Il director Shaun Escayg ha pubblicato di recente sul suo profilo Twitter delle nuove immagini ritraenti i personaggi dell'attesa avventura standalone

In calce, quindi, potete dare uno sguardo agli screenshot di Chloe, personaggio ampiamente amato dai fan, Nadine, introdotta in Uncharted 4: Fine di un Ladro, e infine Asamov, il quale fungerà da antagonista durante le vicende di The Lost Legacy.

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Uncharted: The Lost Legacy è atteso in esclusiva su PlayStation 4. Di recente è stata ipotizzata una possibile finestra di lancio per l'atteso DLC della saga di Naughty Dog. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima.